  • Tartıştığı karısını bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahsa 24 yıl hapis

Sarız ilçesinde eşi N.A.'yı bıçaklayarak ölümüne sebep olan T.A. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay Sarız İlçesi İmirzaağa Mahallesinde 18 Haziran 2024 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre kullandığı psikolojik hapları kullanmayı unutan 64 yaşındaki T.A. isimli şahıs , tartışma yaşadığı eşi N.A.’yı (60) bıçakladı. Şahıs daha sonra Jandarmayı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. T.A. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık T.A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan  tutuklu sanık T.A., “Kararı size bırakıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığa ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırırmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra ağır tahrik gerekçesiyle ceza 24 yıl hapis cezasına indirildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

