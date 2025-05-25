Tartıştığı kişinin üzerine araç süren şahsa 73 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ''Beyazşehir'de tartıştığı kişilerin üzerine aracını süren kişi, olay yerinden uzaklaştı.'' paylaşımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç ve sürücüsü tespit edilerek, yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olarak araç kullandığı anlaşılması üzerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 73 bin 538 TL cezai işlem uygulanarak sürücünün ehliyetine 8 ay süre ile el konuldu. Bahse konu araç trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak“ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.