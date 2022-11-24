Kayseri’de sokakta tartıştığı kişiyi darp ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri’de sokakta kendisine küfredip vurduğu iddiasıyla yolda tartıştığı kişiyi darp ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık D.H.D, maktul B.K’nin (46) müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekiler, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık D.H.D bir önceki duruşmadaki savunmasını tekrar ederek, sokakta karşılaştığı maktulün küfrettiğini ve üstüne saldırarak yumruk atmasıyla kavganın çıktığını iddia etti. Sanık savunmasında suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık D.H.D’nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunus emre Mahallesi Şeftali Sokak’ta 25 Eylül 2021’de meydana gelen olayda, bir çocuk babası B.K. sokakta tartıştığı D.H.D. tarafından darp edilmiş ve tedavi için kaldırıldığı hastanede 35 gün sonra hayatını kaybetmişti.