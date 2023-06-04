Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

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  • 04.06.2023 17:59
  • Güncelleme: 04.06.2023 18:34
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Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, S.Ç. ile M.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.Ç., yanında bulunan pompalı tüfekle M.K.’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu M.K. ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri M.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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