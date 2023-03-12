Tartıştığı şahsı balkondan ateş ederek yaraladı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi, balkondan açılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.S. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., 2. kattaki evinin balkonundan tüfekle tartıştığı kişiye ateş açarak kolundan yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Y.S. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.