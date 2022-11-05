Taş devrinden kalan mağara apartman samanlık oldu

Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan binlerce yıllık oyma kaya mağaralarına köylüler, hayvanlarını beslemek için kullandığı saman balyalarını istifliyor.

PAYLAŞ
  • 05.11.2022 10:44
  • Güncelleme: 05.11.2022 10:44
Taş devrinden kalan mağara apartman samanlık oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Zara İlçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan binlerce yıllık oyma kaya mağaralarına köylüler, hayvanlarını beslemek için kullandığı saman balyalarını istifliyor.

Sivas’ın Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge köyü binlerce yıllık apartman görünümü kaya mağaraları ile dikkat çekiyor. Mağaraların yaklaşık 4 bin yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve 100’e yakın mağaranın bulunduğu yerleşim yeri, yan yana ve alt alta bakıldığında ise ilkel bir apartman görünümünü andırıyor. Çevre düzenlenmesinin yapılarak turizme kazandırılmayı bekleyen mağaraların bir kısmı köylüler tarafından samanlık olarak kullanılıyor.

“Mağaralardan birisine saman doldurmuş”

Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Bekir Tanrıverdi, mağaralardan bir tanesinin hayvancılık yapan bir başka köylü tarafından samanlık olarak kullandığını söyleyerek, “Burada yaşayanlar vahşi hayvanlardan ya da diğer etkilerden etkilenmemek maksadıyla bu yerleşim yerini oluşturmuşlar. Kayadan oyma ambarlarda mevcut. Merak edenler gelip buraları görmeye geliyor. Fakat buranın tarihi bilen ve anlatarak gezdirecek birilerini bulabilirlerse daha faydalı olur. Buranın çevre düzenlenmesinin yapılıp turizme kazandırılmasını isteriz. Burada ki bir kayanın üzerinde haç işareti var. Burada Türk ve Müslüman olmayan vatandaşların da burada yaşadığının bir kanıtıdır. Kayanın yüksekliği 100 metreye yakın bundan yüksekte olabilir azda olabilir. Köyde keçi besleyen bir arkadaş var. Mağaralardan birisine saman doldurmuş. Yazın dışarı koyuyor kışın ise mağaraya koyuyor. Onun haricinde bu mağaralar günümüzde başka bir maksatla kullanılmıyor” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bir hafta bir yazar: Rafet Ural

Bir hafta bir yazar: Rafet Ural

Kayserispor deplasmanda üçüncü galibiyetini aldı

Kayserispor deplasmanda üçüncü galibiyetini aldı

Kayserispor 5. sıraya yükseldi

Kayserispor 5. sıraya yükseldi

Hacılar Erciyesspor deplasmandan 1 puanla döndü

Hacılar Erciyesspor deplasmandan 1 puanla döndü

Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri 1. Amatör Küme'de heyecan dorukta

Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK'yi evinde mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK’yi evinde mağlup etti

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor

Olivier Kemen ilk golünü attı

Olivier Kemen ilk golünü attı

DAHA FAZLA
Büyükşehir, lösemili çocuklara moral ve sevgi dağıttı

Büyükşehir, lösemili çocuklara moral ve sevgi dağıttı

Başkan Büyükkılıç'tan Yöresel Ürünler Fuarı ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Yöresel Ürünler Fuarı ziyareti

Ramazan Civelek: 'Önemli olan 3 puan almaktı'

Ramazan Civelek: 'Önemli olan 3 puan almaktı'

Şeker hastalarına deva 'yaş kekik'

Şeker hastalarına deva 'yaş kekik'

Kayseri'den hareket eden İstanbul otobüsü devrildi: 3 ölü 32 yaralı

Kayseri’den hareket eden İstanbul otobüsü devrildi: 3 ölü 32 yaralı