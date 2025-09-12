Taş Medreseli Ülkücüler'den darbecilere lanet yağdı

Taş Medreseli Ülkücüler, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya yapan Vedat Şahin, “Kimimiz kara Eylül deriz, kimimiz en kara gün. Ülkü fidanlarının budandığı, yaşı büyütülen boz kurtların kanlı urganlarda sallandırıldığı gün bugün. Üstünde şerefli Türk ordusunun üniforması ile Amerikan uşaklığı yapan Natocu katillerin, Bozkurtları zindanlara koyduğu Ermeni gibi, Rus gibi, Yunan gibi Türk milletinin asil evlatlarına işkence ve zulümlerin reva görüldüğü gün bugün. Bu gün 12 Eylül’ün tam 45 yıl önce ABD talimatı ile Türk’ün hür iradesine ipotek konduğu, adaletin askıya alındığı, vicdanın rafa kaldırıldığı gün bugün. Sözde yurtta sulh konseyinin kurulduğu demokrasi ve insan haklarının kalbinden vurulduğu gün bu gün” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİTLERİMİZİ, ÜLKÜMÜZÜ ÖLDÜREMEDİLER’

Şahin, “Herkes bir şeyler söyler bu gün için. Biz Taş Medreseli Ülkücüler olarak 12 Eylül 1980 kanlı darbesini katillerin kara günü, kanlı Eylülü olarak adlandırıyoruz. Ülkü devlerimizi şehit eden katil konsey üyeleri cehenneme gittiler ateşleri bol olsun. Ancak şehitlerimizi, ülkümüzü öldüremediler. Dokuz ışığımızı söndüremediler. 12 Eylül 1980 darbesinde:171 kişi işkence yapılarak öldürüldü, 9 ülkücü genç idam edildi, bin 200 kişi kötü cezaevi şartları ve işkencelerin bıraktığı hasardan öldü, 230 bin kişi askeri mahkemelerde yargılandı, 683 bin kişi Nato uşağı cuntacılarca fişlendi. Devletimiz ekonomik, sosyal olarak 30 yıl geriye götürüldü. Asil Türk milletinin umudu olan ülkücü gençlerin en verimli dönemleri alındı, istikballeri çalındı. Katil darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı: biz ülkücüler bir ölür bin diriliriz. Bugün ülkücü hareket öncesinden daha fazla güçlü, ülkücü gençlik dimdik ayaktadır. Türk milletinin, Turan ülküsünün tek umudu olarak tarihi yolculuğuna devam ediyor. Kahrolsun Amerika, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın ülkücü Türk gençliği. 12 Eylül’de idamla yargılanan Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş’i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Asil Türk milletine saygılarımızı sunuyoruz. Ne Mutlu Türk’üm Diyene” şeklinde konuştu.