Taşhan kazılarında 'zürafa' fosili fışkırıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında, 2023 yılı kazı sezonunda çok sayıda zürafa fosili bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Antropolog Ümit Savran, 2023'ün kendileri için zürafa yılı olduğunu söyleyebileceklerini belirterek, 'Bu bölgede böylesine değerli materyalleri bulmak bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacaktır' dedi.

PAYLAŞ
  • 04.10.2023 10:07
  • Güncelleme: 04.10.2023 14:56
Taşhan kazılarında 'zürafa' fosili fışkırıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında, 2023 yılı kazı sezonunda çok sayıda zürafa fosili bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Antropolog Ümit Savran, 2023’ün kendileri için zürafa yılı olduğunu söyleyebileceklerini belirterek, “Bu bölgede böylesine değerli materyalleri bulmak bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Bulunan örneklerin bilim dünyasına sunacağı katkılardan dolayı çok değerli olduğunu söyleyen Uzman Antropolog Ümit Savran, “2018 yılında başlayan kazı çalışmamızı bu sene 6. Sezonuyla kazasız belasız tamamladık. Tabi bu sene oldukça farklı örnekler elde ettik. 78 tane fosil çıkardık ve bunların büyük çoğunluğu zürafa dediğimiz canlılara ait örneklerdi. Bunlar bizim için çok değerli çünkü bu bölgede böylesine değerli materyalleri bulmak bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacaktır. Başlarda büyük oranda elde ettiğimiz ön kol kemiği ve üst kol kemiği olmuştu. Tabi omurlarında ve arkada bazı ayak kemikleri de tespit ettik. Bunların büyük çoğunluğu sürü halinde olduğunu düşündüğümüz zürafalara ait yine. Tabi bunlardan şöyle anlatalım; sürü halinde gezdikleri için bazıları toplu halde de oralara gömülmüş olabilirler. Tabi farklı bireylere, türlere de ait olduğunu düşünüyoruz bu sebepten. Şu an itibariyle biz 4 tane ayaklandırmayı tamamlamış bulunacağız. Bir tanesinin büyük çoğunluğu tamamlandı ve zürafayı da keza ayaklandıracağız. Burada bulduğumuz örneklerden muhtemelen 2 veya 3 tane farklı türün olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunlar da zürafanın alt takımlarından farklı türler. İleride bunları da ayaklandırıp, eğer gerekli görülürse tabi canlandırmasını yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Savran, zürafa fosillerinin bu kadar yoğun olmasının kendileri için soru işaretleri barındırdığını söyleyerek, “2023 yılı bizim için zürafa yılı olarak tanımlanabilir. Çünkü söylemiş olduğum gibi 78 tane fosil içerisinde büyük çoğunluğu zürafaya aitti. Tabi bu bizi heyecanlandırdı. Daha önce de tabi zürafaların farklı materyallerini elde etmiştik ama bu sene böyle yoğun bir şekilde gelmesi bizim için farklı soru işaretleri barındırdı. Tabi bunların cevaplanması da bizim için güzel bir netice olacak inşallah. Bizim burada yapmış olduğumuz çalışmaların bir hedefi var. Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam adım atamaz. Bizim bu yaşamış olduğumuz coğrafyada nasıl canlılar yaşam sürmüş, hüküm sürmüş bunları görebilmek, insanlarımıza bunları tanıtmak, bunların nasıl bir ortamda yaşadığını, nasıl bir görünüme ve morfolojiye sahip olduğunu basite indirgeyerek, insanların gözünde canlandırmak hikayelendirmek ve neticelendirmek istiyoruz inşallah. Hedefimiz, burada elde ettiğimiz eserleri parça parça ve ayaklandırarak açılacak olan Paleontoloji Müzesi’nde insanlarla buluşturmak” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Benzine indirim kesinleşti

Benzine indirim kesinleşti

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı

Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Sarız’da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ERVA Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

ERVA Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Bakan Özhaseki, 'Bu ülkede 20 yıldır istikrar var'

Bakan Özhaseki, “Bu ülkede 20 yıldır istikrar var”

DAHA FAZLA
Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kadın Girişimci Melekoğlu, '25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz'

Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri’ye geliyor