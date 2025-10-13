Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor

Şiddetli yağışlarda taşkın riskini azaltmak amacıyla ilçedeki taşkın suyu kanallarında temizlik çalışması başlatan Melikgazi Belediyesi sonbahar yağışlarının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan birçok kanalın temizliğini yapıyor.

Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor

Aşırı yağışlarda suyun tahliyesinde önemli bir payı olan kanallar atıklardan, zeminde biriken çamurdan, çöplerden ve bitkilerden temizlendi.

Mahallelerde bulunan taşkın suyu kanallarında, suyun akışının düzenli olmasını sağlamak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin çeşitli noktalarında meydana gelebilecek su taşkınlarını önlemek adına periyodik olarak yıl içerisinde 2 kez yaptığımız, taşkın suyu kanallarını temizleme çalışmalarına şiddetli yağmurlar başlamadan önce hız verdik. İlçemizde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Kanallarda biriken ot, çöp, yaprak ve molozları küçük kepçelerimiz yardımıyla temizlenerek suyun tahliyesini kolaylaştırıyoruz. Hemşehrilerimizden de su kanallarına, mazgallara çöp ve atık atmamaları konusunda duyarlılık bekliyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

 

 

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın Son Binası da Tamamlandı
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Taşkın Suyu Kanallarını Temizliyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de 15 Milyar TL'lik Kentsel Dönüşüm'le Yenileniyor
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kayseri'de Heyecan Dolu Satranç Turnuvası
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Kapadokya ile Bütünleşen Kayseri'nin Turizmdeki Yükselişi
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Argıncık Kentsel Dönüşüm Yol Haritası belli oluyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!