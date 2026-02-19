Tasmakıran Camii İlk Teravihle Yeniden İbadete Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, Ramazan öncesinde tamamlandı. Yapının özgün mimarisinin korunduğu restorasyon sürecinde, cami baştan sona yenilendi. Deprem sonrası hasar gören caminin tüm sorunları giderilerek, ibadete hazır hale getirildi.

Ramazan Ayı Vurgusu

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğuna vurgu yapılarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla iftar sofraları ve ilçe ziyaretleri ile vatandaşlarla bir arada olunacağı belirtildi.

Kültürel Mirasın Korunması

Tasmakıran Camii'nin restorasyonu, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasını koruma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu çalışma, inanç turizmine ve kentin kültürel hayatına yeni bir değer kazandırmış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerin geleceğe taşınması için yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor.