Tatil Sepeti Kayseri şubesi açıldı

Türkiye’de 15 farklı şehirde hizmet veren Tatil Sepeti, Kayseri’de yeni şubesini açtı. Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Tatil Sepeti şubesi için açılış programı düzenlendi. Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, turizm sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Günümüz hayırlı olsun. Açılan işletmemiz hayırlı, bereketli olsun. İnşallah güzel işlere, güzel hizmetlere, kârlı ticaretlere ev sahipliği yapar diye dua ediyoruz. AK Parti iktidarlarımızla, Cumhur İttifakı’mızla birlikte hava yolu taşımacılığında muhteşem bir yol alınca hakikaten hem dünyadan ülkemize hem de ülkemizden dünyaya birçok odak noktasına seyahatler gerçekleşiyor. İstanbul Yeni Havalimanı’yla ilgili geçmişte “uzaktır, yakındır, büyüktür, küçüktür” gibi söylemler oldu. Bunların hepsini dile getirenler şu anda İstanbul Havalimanı’nı tek tek, harikulade bir şekilde kullanıyorlar. Helali hoş olsun, kullansınlar. Yakın zamanda bir gelişme oldu biliyorsunuz. 300 uçak alınacak. “Şuna mı alınıyor, buna mı alınıyor?” diye söylemler geliştirildi. Evet, 300 uçakla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Hava Yolları çok daha güçlenecek. Bu müesseselerin sayısını hem burada hem de ülkemizin farklı yerlerinde görmeye devam edeceğiz. İnternetten tatil yapılan dönemlerde bu tür müesseselere neden ihtiyaç duyulduğunu zaman zaman düşünmüşlüğümüz oluyordu. Sizler de düşünüyorsunuzdur. İşin bir güven işi olduğunu unutmamak lazım. Biz de seyahat planlaması yaparken gerek internetten gerekse bu tür işletmelerden alışveriş yapmayı tercih ediyoruz. Rekabet şartları uygunsa ben şahsen buradan alışveriş yapmayı tercih ederim. Çünkü karşımızda bir muhatabımız var” açıklamasını yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Bugün gerçekten önemli bir gün: Dünya Turizm Günü. Burada turizm sektörünün önemli temsilcileri var. Herkesin Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum. Böyle güzel bir açılışla birleşmesi çok anlamlı olmuş. Özgül Hanım biraz önce bahsetti, 33 yıldır sektörde hizmet veriyorlar. İnşallah nice 33 yıllara diyoruz. Nice bereketli, hayırlı işlere vesile olurlar” diye konuştu.

Tatil Sepeti işletme sahibi Özgül Mehmetbeyoğlu, “Bugün de Tatil Sepeti bayiliğinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kayseri’de ilk ve tek şube, ayrıca Türkiye’de 15 şehre bu bayilik verilmiş durumda. Dünya Turizm Günü’nde böyle güzel bir açılış yapmak bizleri çok mutlu etti. Turizme yatırımlarımız ve katkılarımız büyük bir şevk ve azimle devam edecek inşallah. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum, sağ olun. Kayseri’de Tatil Sepeti’nin çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yurt içi ve yurt dışı turlar noktasında insanlar artık seyahat konusunda çok bilinçli. Hizmeti ayaklarına getirmiş olduk. İnsan faktörü, hizmet sektöründe çok önemli. Online sistemlerle ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Ancak her ne kadar teknik ilerlese de biz diyoruz ki: Hizmet sektöründe insan faktörü önemli. Birebir muhatap bulma açısından da bu işletme önemli bir avantaj olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tatil Sepeti Kayseri şubesi, davetliler tarafından kurdele kesimiyle açılarak hizmet vermeye başladı.