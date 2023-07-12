Tatilcilere 'dijital' uyarılar

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatile gidecek vatandaşlara yaptığı uyarılarda özellikle kamuya açık ağlarda VPN kullanılması gerektiğini söyleyerek, 'Sosyal medyadaki tatil paylaşımları hırsızların önünü açacaktır' dedi.

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  • 12.07.2023 12:19
  • Güncelleme: 12.07.2023 12:27
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Tatilcilere 'dijital' uyarılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, tatile gidecek vatandaşlara yaptığı uyarılarda özellikle kamuya açık ağlarda VPN kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Sosyal medyadaki tatil paylaşımları hırsızların önünü açacaktır” dedi.

Özellikle güncellemelerin yapılmış olmasını ve şifrelerin de güçlü seçilmesi gerektiğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Özellikle tatile çıkmadan önce dijital önlemler biraz daha fazla önem arz ediyor. Akıllı cihazlardaki, bilgisayarlardaki programların, yazılımların güncel olmasına dikkat edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu güncellemelerle birlikte bir takım açıklar da kapanmış oluyor. Aynı zamanda sadece yazılımların güncellenmesi değil, şifrelerin de güncellenmesini öneriyoruz. Böyle zamanlarda belli dönemlerde şifreleri değiştirmek, daha güçlü hale getirmek büyük önem arz ediyor. Kamuya açık yerlere gidecekleri için haliyle bu şifrelerin güncellenmesi daha da önemli hale gelmiş oluyor” dedi.

Topuzoğlu, kamuya açık ağlarda VPN kullanılması gerektiğini söyleyerek, “Aslında doğru olan kamuya açık olan internet ağlarını kullanmamak ama eğer kullanmak zorundaysak bu durumda da VPN üzerinden şifreli bir şekilde ulaşılmasını öneriyoruz. Aynı zamanda şirket bilgisayarlarına erişeceklerse kendi internetlerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Bununla birlikte de yine kamuya açık olan Wi-Fi üzerinden internet bankacılığı gibi, e-Devlet gibi hassasiyet içeren sitelere de girilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü aslında belki biz bunları yapabiliriz ama şu anda genel kullanımda mesela e-Devlet girişinde iki kademeli güvenlik yok. Doğrudan kullanıcı adı, şifre yazıldığı zaman girilebiliyor. Haliyle bu kamuya açık bir Wi-Fi ağı üzerinden girildiyse bu şifrelerin çalınması çok kolay ve e-Devlet’e eriştikten sonra da her türlü hırsızlığın önü açılmış oluyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan tatil paylaşımlarının da hırsızların önünü açacağını söyleyen Topuzoğlu, “Çocuklarımıza da ilk olarak sınırlarımızı çok iyi ifade etmeliyiz ve belirlemeliyiz. Yani günde kaç saat bilgisayar başında zaman geçirecekleri, aynı zamanda bir uygulama indirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi dijital okuryazarlık bilgilerini de vermekte ve bu konularda uyarmakta fayda var. Bir de şöyle bir konu var; mesela özellikle notebook kullanımında kamera bir aparatla kapatılabiliyor. Bunun kapalı olmasına dikkat etmeleri ya da hangi durumlarda kamerayı açacakları konularında çok bilgili olmaları gerekiyor. Bu önlemler alınmadığında ise, diyelim ki siz tatile gittiniz, normal bilgisayarınızı yanınıza aldınız, hatta çantanızda yedekleme üniteleriniz de var. Siz orada tatil yaparken bilgisayarda bir sorun olsa, çalınsa ya da üzerine bir şey dökülse ciddi bir iş kaybı yaşanabilir. Bunlar olmasa bile kamuya açık yerlerde olunduğundan bilgilere ulaşılsa ya da sosyal medyada tatile gidildiği ilan edildiğinde bir takım hırsızlara davetiye çıkarılmış olsa, dönüldüğünde hiç hoş olmayan sürprizlerle karşılaşılabilir” dedi.

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İHA

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