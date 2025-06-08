Tatilde Siber Tehditler: Sosyal Medya Paylaşımları ve Wi-Fi Kullanımına Dikkat!

Özellikle tatilde olduğunuzu belirten paylaşımlar, hırsızlara davetiye çıkarırken, güvenli olmayan internet bağlantıları siber saldırılara kapı aralıyor.

Tatilde alınması gereken önlemler arasında kişisel internet bağlantısının tercih edilmesi, VPN kullanımı, cihaz takip ayarlarının etkinleştirilmesi ve şirket cihazları için güvenlik taramalarının yapılması yer alıyor. Ayrıca, gereksiz açık bırakılan Bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarının kapatılması, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de güvenliği artırıyor.