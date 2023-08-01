Tatile gidemeyenler akın ediyorlar, eşsiz doğası ve serin suyuyla ferahlıyorlar

Sivas'ta tatile gidemeyen vatandaşlar Yıldız Irmağı'na akın ediyor, hem huzur buluyorlar hem de kavurucu sıcaklarda ırmak suyuyla ferahlıyorlar.

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  • 01.08.2023 11:53
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:53
Tatile gidemeyenler akın ediyorlar, eşsiz doğası ve serin suyuyla ferahlıyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta tatile gidemeyen vatandaşlar Yıldız Irmağı’na akın ediyor, hem huzur buluyorlar hem de kavurucu sıcaklarda ırmak suyuyla ferahlıyorlar.

Sivas merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Yıldız Irmağı tatile gidemeyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Yıldızeli ilçesinde derelerin birleşmesiyle oluşan ve Kızılırmakla birleşen Yıldız ırmağı kavurucu yaz aylarında serin suyuyla ziyaretçilerini ferahlatıyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen vatandaşlar ırmak suyunda yürüyüş yapıp su içerisine sandalye masa koyarak piknik yapıyor.

“Tatile gidemedik o yüzden burada zaman geçiriyoruz”

Büşra Kaya, tatile gidemediği için Yıldız Irmağı’nda zaman geçirildiklerinden bahsederek, “Burası merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan Yıldız Irmağı. Yazın çalışan insanlar buraya gelip suya ayaklarını sokuyor. Burası güzel bir yer. Biz suyun içerisine sandalye atıyoruz, akşam saatleri daha ferah oluyor. Biz burada oturup sohbet ediyoruz. Zaman buldukça buraya geliyoruz. İş yoğunluğundan dolayı tatile gidemedik o yüzden burada zaman geçiriyoruz. Burası da güzel, serinletiyor” dedi.

“Burası çok güzel bir yer ve huzur verici”

Hatice Yılmaz, Yıldız Irmağı’nın çok güzel bir yer olduğundan ve burada huzur bulduğundan bahsederek, “Irmağın derin yerleri var ama sığ yerlerinde daha çok zaman geçiriyoruz. Burası çok güzel bir yer ve huzur verici. Buraya insanların gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İHA

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