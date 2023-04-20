Tatlı tezgahları bayrama hazır

 Bu bayramda da baklava en çok tüketilen tatlılar arasında olacak. Kayseri'de de bayrama 1 gün tatlıcılarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. 

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  • 20.04.2023 11:32
  • Güncelleme: 20.04.2023 11:32
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Tatlı tezgahları bayrama hazır

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın vazgeçilmezleri tatlılar olmaya devam edecek. Vatandaşlar misafirlerine ikram etmek için en çok baklavayı tercih etti. Vatandaşın bütçesine uygun alışveriş yaptığını belirten tatlıcı esnafı Zekeriya Daş, “Ağırlıklı olarak cevizli ve antep fıstıklı baklava tercih edildi. Herkes bütçesine göre satın alıyor. Geçen seneye göre ilgi hemen hemen aynı. Malzeme fiyatları ne kadar artsa da bizim müşteriye bunu yansıtma oranımız düşük. Bayram hazırlıkları ramazan ayının orta günlerinde başlıyor müşterilerimiz de arefe günü veya birgün önce olmak kaydıyla tatlılarını alıyorlar” diye konuştu.

Kilogramına göre tatlı fiyatları ise şu şekilde; 
Cevizli baklava: 120-150 TL
Antep fıstıklı baklava: 195-300 TL
Soğuk baklava: 190 TL

1ha

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