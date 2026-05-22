Tatlıcılarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı dolayısıyla tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayramda misafirlere ikram edilmek üzere baklava almak isteyen vatandaşlar, tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram yoğunluğu yaşandığını belirten Baklavacı Şemsettin Sorumlu Müdürü Metin Ak, “Şu anda yoğunluğumuz mevcut. Dev kampanya başlattık. Fıstıklı baklava daha önce 380'di, 295'e çektik. Cevizli baklavayı da 230 liradan 195 liraya çektik. En fazla fıstıklıyla cevizli, Antep fıstıklı ve cevizli baklava satılıyor. Geçen seneye göre biraz daha azalma var. Vatandaşımız çünkü Kurban arifesinde olduğu için biraz maddi yönden tabii sıkıntılardan dolayı biraz azalma var ama ister istemez bu kampanyadan dolayı hem vatandaşlarımıza daha iyi verim verebilmek için hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için kampanya başlattık. Bu kampanyadan dolayı her eve cevizli baklava veya fıstıklı baklava girmesi için böyle bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Tatlıyı bir gün öncesi almak daha iyi olur. Ama tatlıyı aldıkları zaman ister bugün ister yarın aldıktan sonra tatlıyı derin dondurucuya koyup bir gün sonra misafirler geldikten sonra çıkartıp bir saat sonra ikram yapabilirler. Bayatlama durumu olmaz, aynı aldığı ürün gibi taze olur” ifadelerini kullandı.

