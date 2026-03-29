tavlusun'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheliler Kaçtı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralandı, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, Tavlusun Mahallesi Fatih 4. Sokak’ta M.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bacağından bıçakla yaralandı. Şüpheliler olayın ardından bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı M.G.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kavganın nedeni ve taraflar arasındaki ilişki, yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.