Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu

Ticaret Bakanlığı Ramazan Ayı öncesinde yüzde 15'e varan haksız fiyat artışı ile vatandaşı zorlayan tavuk üreticilerine karşı piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Ramazan Ayı öncesinde yüzde 15’e varan haksız fiyat artışı sebebiyle tavuk ihracatını durdurma kararı alındı. Yapılan açıklamada, “Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır” denildi.

Haber Merkezi

