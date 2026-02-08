Tavuk üreticilerine fahiş fiyat darbesi: İhracatı durduruldu
Ticaret Bakanlığı Ramazan Ayı öncesinde yüzde 15'e varan haksız fiyat artışı ile vatandaşı zorlayan tavuk üreticilerine karşı piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.
