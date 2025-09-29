  • Haberler
  • Gündem
  • TBMM 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

TBMM 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi 70 günlük tatilin ardından 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim çarşamba günü saat 14:00'da başlayacak.

TBMM 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 70 günlük tatilin ardından 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim çarşamba günü saat 14:00'da başlayacak. Yeni yasama yılında milletvekilleri ve meclis personeli 5G teknolojisini kullanacak. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Melikgazi Belediyesi Zabıta Ekipleri market ve fırınlarda denetim yaptı
Özvatan'a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
Kullanılmayan telefonlar devre dışı bırakılacak
SGK'dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
SGK’dan uyarı: S, K, Ş harflerine dikkat
Vekil Çopuroğlu, 'İktidar olarak işimize bakıyoruz'
Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”
Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Erciyes Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarından oturma eylemi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!