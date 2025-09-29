TBMM 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi 70 günlük tatilin ardından 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim çarşamba günü saat 14:00'da başlayacak. Yeni yasama yılında milletvekilleri ve meclis personeli 5G teknolojisini kullanacak. Her yıl olduğu gibi bu dönemde de bütçe maratonu ekim ayıyla birlikte başlayacak ve Meclis çalışmalarının en yoğun gündem maddelerinden biri olacak.