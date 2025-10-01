TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama yılı yarın başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2.5 aylık bir sürecin ardından 2 Ekim Perşembe günü (yarın) gerçekleşecek açılış toplantısının ardından 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek.

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama yılı yarın başlıyor

TBMM, 2,5 aylık bir aradan sonra yasama çalışmalarına yarın yeniden başlayacak. 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Saat 14.00'te ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis Genel Kurulu'na hitap edecek ve 28. Dönem 4. Yasama Yılı başlayacak.

