TBMM'de Olağanüstü Toplantı Gündemi: GAZZE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisin Gazze konusunda 29 Ağustos Cuma saat 14:00'de toplanacağını bildirdi.

Bölge ülkeleri için birinci derece tehdit oluşturan İsrail'in katliam ve soykırımlarını görüşmek üzere planlanan olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer alacağı belirtildi.

TBMM tarafından yapılan açıklamada, Başkan Numan Kurtulmuş’un meclisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yapılan soykırım gibi konularla bilgilendirmek için 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdığı bildirildi. Öte yandan toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer alacağı belirtildi.

