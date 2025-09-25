TBMM'de yemek ücretlerine fahiş zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Üyeler Lokantası, Bahçe Restoran ve kafeteryalarda yemek ücretlerine zam geldi.

Ana binadaki Üyeler Lokantası’nda sulu yemeklere yüzde 55 oranında zam gelirken, Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseldi. Milletvekillerinin yararlandığı menüde fiyatlar ise şu şekilde; Çorba 23 TL, salata ve cacık 15 TL, zeytinyağlı enginar 82 TL, etli yemekler ise 100 TL oldu.

Bahçe Restoran’da ise gelen zammın ardından menü fiyatları; döner 290 TL, tavuk yemekleri 150 TL, pideler ise 200 ile 225 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Halkla İlişkiler Binası’ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL’den 200 TL’ye, patates kızartması 30 TL’den 50 TL’ye, kaşarlı tost ise 40 TL’den 80 TL’ye yükseldi.