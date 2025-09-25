TBMM'de yemek ücretlerine fahiş zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Üyeler Lokantası, Bahçe Restoran ve kafeteryalarda yemek ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 100 oranında zam yapıldı.

TBMM'de yemek ücretlerine fahiş zam

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Üyeler Lokantası, Bahçe Restoran ve kafeteryalarda yemek ücretlerine zam geldi.

Ana binadaki Üyeler Lokantası’nda sulu yemeklere yüzde 55 oranında zam gelirken, Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseldi. Milletvekillerinin yararlandığı menüde fiyatlar ise şu şekilde; Çorba 23 TL, salata ve cacık 15 TL, zeytinyağlı enginar 82 TL, etli yemekler ise 100 TL oldu.

Bahçe Restoran’da ise gelen zammın ardından menü fiyatları; döner 290 TL, tavuk yemekleri 150 TL, pideler ise 200 ile 225 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Halkla İlişkiler Binası’ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL’den 200 TL’ye, patates kızartması 30 TL’den 50 TL’ye, kaşarlı tost ise 40 TL’den 80 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Battalgazi'de 300 daire sahiplerine törenle teslim edildi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
Geleceğin Teknolojileri Öğrencilerle Buluştu: Drone ve CBS Eğitimi
ERÜ'den TEKNOFEST 2025'e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ’den TEKNOFEST 2025’e Damga: 12 Ödül, 27 Finalist Takım!
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
ERÜ Gastronomi Öğrencileri önlük giydi
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Başkan Büyükkılıç: 'Tarihi sadece korumuyor, geleceğe aktarıyoruz'
Talas'ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Talas’ta Kentsel Dönüşümde Tarihi Adım
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!