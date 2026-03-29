TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve beraberindeki heyetten Kayseri'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir vizyonunu kültür, sanat ve turizm ekseninde güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, kentin değerlerini ulusal düzeyde tanıtmayı hedefleyen önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz ve Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt eşliğinde gerçekleştirilen programda; Önceki dönem Adalet Bakanı ve 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Kayseri’nin önceki dönem valilerinden Saffet Arıkan Bedük ve Gazeteci Yavuz Donat, eşleriyle birlikte Kayseri’yi ziyaret etti.

Heyet, Kayseri’nin öne çıkan turizm destinasyonlarını kapsayan geniş program çerçevesinde; Erciyes Kayak Merkezi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, tarihi Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Hunat Medresesi, Milli Mücadele Müzesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi gibi önemli noktaları ziyaret etti. Millet Bahçesi içerisindeki Sanat Galerisi, Mobil Gençlik Tırı ve Mutfak Sanatları Merkezi ziyaret edilip, inceleme yapıldı. Program kapsamında ayrıca pastırmacı esnafı ile bir araya gelinerek, şehrin gastronomik değerleri de yerinde tanıtıldı.

Kayseri’nin planlı şehirleşmesi, temizliği ve turizm yatırımları heyet tarafından takdirle karşılanırken, özellikle Erciyes’in uluslararası standartlara ulaşan turizm potansiyeli dikkat çekti.

Kayseri’nin önceki dönem valilerinden Saffet Arıkan Bedük yaptığı değerlendirmede, “Büyük mutluluk duydum, eski günlerimi hatırladım. Kayseri’de modern şehircilik anlayışının en güzel örneklerinin hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duydum. Şehrin her tarafı tertemiz, disiplinli ve düzenli. Erciyes’in geldiği nokta turizm açısından son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.

Bedük ayrıca, yerel yönetimler ile merkezi idare arasındaki uyumun Kayseri’ye önemli bir sinerji kazandırdığını belirterek, başta Kayseri Valisi olmak üzere belediye başkanlarını ve emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.

Kayseri’yi iki gündür özel olarak dolaştıklarını dile getiren eski milletvekili, Adalet Bakanı ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise “Kayseri, bizim kültürümüzde, siyasetimizde, devlet ve toplum hayatımızda son derece önemli bir ilimiz, her yönüyle örnek bir ilimiz. Türkiye’de kalkınma çabalarının, kalkınma hamlesinin ne sonuçlar verdiğinin en somut örneği Kayseri’dir. Güzel insanları var, hayırsever insanları var, çalışkan insanları var. Devletten almak yerine, devlete verme çabası, gayreti içerisinde olan, dürüst, faziletli, ahlaklı insanların yaşadığı bir yer. Onun için iki günden beri bunu bir defa daha buradaki gelişmeleri görerek inancımı ben şahsen pekiştirmiş oldum” diyerek, belli aralıklarla Kayseri’ye gelenlerin söz konusu gelişmeleri en üst düzeyde görme imkânı bulmuş olduklarını sözlerine ekledi.

5-6 ay önce Kayseri’ye geldiğini söyleyen Çiçek, “Ben bir üniversitenin açılış toplantısı için gelmiştim. Bu defa 5-6 ay sonra tekrar geldim. Hakikaten büyük ölçüde gurur duydum. Emeği geçen belediye başkanlarımıza, siyaset adamlarımıza, bu çabaların arkasında bulunan hükümetimize ve tümüyle de Kayseri halkına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum, işleri rast gelsin, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Duayen Gazeteci Yavuz Donat ise, Kayseri’nin, Türkiye’nde yükselen, örnek şehirlerden birisi olduğunu vurguladı.

Türkiye’de bütçesinin en büyük kısmını yatırıma ayıran iki belediyeden birisinin Kayseri olduğuna da işaret eden Donat, “Para ve kaynaklar, hizmete gittiği zaman mucizeler doğuyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Memduh Büyükkılıç ile başarı destanı yazıldığını ifade eden Donat, sözlerinin sonunda, şöyle konuştu: “Kayseri’yi, gençliğimden beri biliyorum. Her gelen Kayseri’de üstüne bir şey koyuyor. Eğer bugün yurt dışından Erciyes’e kayak yapmaya gelenler varsa ve Kayseri’de 5 yıldızlı oteller tıklım tıklım doluyorsa bu bir başarıdır. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.”

