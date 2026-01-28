TBMM Genel Kurulu 3'üncü kez ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 53’üncü birleşimi ertelendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün gerçekleşecek genel kurulun ‘Başkanlık Divanının teşekkül etmediği’ gerekçesiyle ertelendiğini açıkladı.

3’ÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

23 Ocak 2026 tarihinde TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında milletvekilleri 51. birleşim için bir araya geldi. Ancak Başkan Vekili Bozdağ, “Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 27 Ocak 2026 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum” diyerek meclis oturumunu erteledi.

27 Ocak 2026 Salı günü yeniden açılan meclis oturumu, Başkan Vekili Bozdağ tarafından aynı gerekçe ile 28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

Bugün gerçekleşen 53’üncü birleşim de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından aynı nedenle ertelenince, meclis birleşimi üst üste 3’üncü kez ertelenmiş oldu.