TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 780 kişilik işçi alım ilanı başvuruları başladı.

TCDD 780 kişilik işçi alımını duyurdu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 780 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Açıklamada, İstanbul için ilanların il düzeyinde, diğer şehirler için ise ülke düzeyinde yayımlanacağı belirtildi.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde
Demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü: 215
Demiryolu ve yardımcı iş makineleri operatörü: 50
Motor ve makine: 21
İstasyon operasyon işçisi: 5
Kaynakçı: 14
NC/CNC Tezgah Operatörü: 26
Makine Bakım ve Onarımcısı: 29
Elektrikçi: 19
Elektronik işçisi: 13
Raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı: 72
Yüksek gerilim trafo montaj işçisi: 164
Tren teşkil işçisi: 60
Mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü: 10
Demiryolu hattı bakım onarımcısı (B): 80
İnşaat işçisi: 2

Adaylar başvurularını: e-Devlet, esube.iskur.gov.tr, ALO 170, İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi

