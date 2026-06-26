TCDD'den Sivas- Kayseri demiryolu hattında ilaçlama uyarısı
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran- 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri, Sivas - Divriği, Sivas - Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’ndan 24 Haziran- 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri, Sivas - Divriği, Sivas - Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği bildirildi.
İlaçlama tarihleri ve güzergahı ise şu şekilde belirtildi.
24.06.2026-26.06.2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri,
29.06.2026-03.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Divriği,
06.07.2026 10.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Samsun hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.