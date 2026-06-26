TCDD'den Sivas- Kayseri demiryolu hattında ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’ndan 24 Haziran- 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri, Sivas - Divriği, Sivas - Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği bildirildi.

İlaçlama tarihleri ve güzergahı ise şu şekilde belirtildi.

24.06.2026-26.06.2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri,

29.06.2026-03.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Divriği,

06.07.2026 10.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Samsun hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.