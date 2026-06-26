  • Haberler
  • Gündem
  • TCDD'den Sivas- Kayseri demiryolu hattında ilaçlama uyarısı

TCDD'den Sivas- Kayseri demiryolu hattında ilaçlama uyarısı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran- 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri, Sivas - Divriği, Sivas - Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağından dolayı hayvancılık, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerine 15 gün boyunca yasak getirildiğini duyurdu.

TCDD'den Sivas- Kayseri demiryolu hattında ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı’ndan 24 Haziran- 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri, Sivas - Divriği, Sivas - Samsun hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. 
Yapılan açıklamada 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği bildirildi. 
İlaçlama tarihleri ve güzergahı ise şu şekilde belirtildi. 
24.06.2026-26.06.2026 tarihleri arasında Sivas - Kayseri,
29.06.2026-03.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Divriği,
06.07.2026 10.07.2026 tarihleri arasında Sivas - Samsun hat kesimleri üzerindeki gar ve istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ'de Bir İlk: Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersleri
ERÜ'de Bir İlk: Yapay Zeka Okuryazarlığı Dersleri
Spor A.Ş. Tesisleri, Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı'nı Ağırladı
Spor A.Ş. Tesisleri, Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı’nı Ağırladı
Kartal Kavşağı Seyrinde Gidiyor
Kartal Kavşağı Seyrinde Gidiyor
Türkiye, ABD Zaferiyle Dünya Kupasına Veda Etti
Türkiye, ABD Zaferiyle Dünya Kupasına Veda Etti
Spor A.Ş.'den Ali Dağı'nda 'Yaza Merhaba' Sabah Yürüyüşü
Spor A.Ş.'den Ali Dağı'nda 'Yaza Merhaba' Sabah Yürüyüşü
Kayseri'de 40 Bin Kişilik Aşure İkramı
Kayseri’de 40 Bin Kişilik Aşure İkramı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!