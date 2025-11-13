TCMB toplam rezervi 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Buna göre; 31 Ekim tarihinde 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunan rezerv, 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervi 7 Kasım haftasında bir önce haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar artarak 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara yükselmiş oldu.