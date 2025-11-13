TCMB toplam rezervi 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezerv 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Buna göre; 31 Ekim tarihinde 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunan rezerv, 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervi 7 Kasım haftasında bir önce haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar artarak 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara yükselmiş oldu.