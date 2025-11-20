TCMB toplam rezervi 187,4 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; 7 Kasımda 185,4 milyar dolar olan toplam rezerv, 14 Kasım haftasında 187,4 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 103,6 milyar dolardan 107,4 milyar dolara yükseldi. (4,33 milyar dolar artış)