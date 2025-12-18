TCMB toplam rezervi 190,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre toplam altın ve döviz rezervi bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 809 milyon dolar oldu.

TCMB toplam rezervi 190,8 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre; 5 Aralıkta 186 milyar 438 milyon dolar olan toplam rezerv, 12 Aralık haftasında 190 milyar 809 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 dolara yükseldi. (2 milyar 478 milyon dolar artış)

