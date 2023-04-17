TDİOSB Başkanı Bağlamış: 'Sera OSB Kayseri'nin ekonomisine güç katacak'

Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ortaklığında tüzel kişilik kazandığını belirtti.

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  • 17.04.2023 13:03
  • Güncelleme: 17.04.2023 16:21
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TDİOSB Başkanı Bağlamış: 'Sera OSB Kayseri'nin ekonomisine güç katacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ortaklığında tüzel kişilik kazandığını belirtti.

Başkan Bağlamış, Jeotermal enerjinin birçok sektörde maliyetleri düşüren önemli bir girdi olduğunu belirterek, "Yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleriyle jeotermal enerji, tarım ve enerji sektörü için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Hedefimiz İyi tarım, istihdam ve ihracaatı artırmaktır” dedi. Başkan Bağlamış, özellikle jeotermal enerjinin olduğu bölgelerde iyi tarım uygulamalarının yapılmasına yönelik destekler her geçen gün arttığını belirterek şöyle konuştu. “Bu destekler sayesinde illerimizde teknolojik modern sera yatırımlarının arttırılması hedefleniyor. Böylelikle daha iyi ve kalite ürün yetiştirilmesi sağlanacak ve jeotermal enerji kaynakları ile daha az enerji gideri kullanılarak birim maliyet düşürülmesi sağlanacaktır. Birim maliyeti düşen ürünlerin yurt dışında daha karlı bir şekilde pazarlanması sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu ürünleri ülke ekonomimize sağlayacağı katma değer ile tarımda ihracatta önemli artış sağlanmış olacaktır. Üreticilerimiz modern teknolojik seralarda, yüksek verimlilikte tam otomasyon topraksız üretim yapıp aynı zamanda ürünlerine katma değer kazandırıp ülke tarımına büyük katkı sağlayacaklar. Jeotermal Kaynaklı Sera OSB’miz faaliyete geçtiğinde; bin 227 milyon m2 alanda, yıllık 35.000 Ton/Yıl üretim kapasitesine sahip olmasının yanı sıra %75’i kadın olan 1.500 kişiye de istihdam imkânı sunacak. Kendi kendine yeten, tek merkezden; yapı izinleri, sera ısıtması ve içme suyu, elektrik doğalgaz gibi ihtiyaçlarını karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.

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İHA

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