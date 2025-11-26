  • Haberler
Türk Dil Kurumu (TDK), '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirlemek için öneri sürecini başlattı. Kelime önerisi ya da kavram önerisi yapmak isteyen vatandaşlar Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasına girerek, ana sayfadaki (https://anket.tdk.gov.tr/) bağlantı üzerinden iletebilecekler.

TDK, 2025 yılının kelimesi için öneri sürecini başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı belirlemek için öneri sürecini başlattı.

Herkesten gelecek kelime ve kavram önerileri için Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında ilgili bölüm açıldı. Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık 2025 tarihine kadar söz konusu sayfaya girerek kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecekler. Halktan gelen kelime/kavramlar TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu ve Ankara Üniversitesi, “Yılın Kelimesi/Kavramı”nı halk oylamasıyla belirlemeyi geleneksel hâle getirmeyi amaçlıyor. İlki 2024 yılında gerçekleştirilen bu uygulamada “kalabalık yalnızlık”, kelimesi seçilmişti.

Kelime önerisi ya da kavram önerisi yapmak isteyen vatandaşlar Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasına girerek, ana sayfadaki (https://anket.tdk.gov.tr/) bağlantı üzerinden iletebilecekler.

Haber Merkezi

