TDK bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. Baskısını yayımladı. Yayınlanan sözlükle birlikte birçok sözcüğün yazımı değişti. 

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  • 20.07.2023 10:58
  • Güncelleme: 20.07.2023 10:58
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TDK bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. Baskısını yayımladı. 12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. Yayınlanan sözlükle birlikte birçok sözcüğün de yazımı değişti. 

Yazımı değişen bazı sözcükler şunlar:

Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (yeni)
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (yeni)
Çiğ börek (eski) / çi börek (yeni)
Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (yeni)
Unvan (eski) / Ünvan (yeni)
Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (yeni)
Yakan top (eski) / yakantop (yeni)
Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
Kayyum (eski) / kayyım (yeni)
Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (yeni)
Hasıraltı (eski) / hasır altı (yeni)
Akça armudu (eski) / akçaarmut (yeni)
Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (yeni)
Akzambak (eski) / ak zambak (yeni)
Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (yeni)
Boy bos (eski) / boy pos (yeni)
Pilili (eski) / Pileli (yeni)
Yürük (eski) / Yörük (yeni)

1ha

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