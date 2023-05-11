TDP Kayseri teşkilatı, topluca AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine saatler kala siyaset hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin öğle saatlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklaması, partiden kopmalara da neden oldu. Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayı Yusuf İhsan Atasun da adaylığını geri çektiğini duyurdu. İnce’nin adaylığını geri çekmesi üzerine kendisinin de gördüğü lüzum üzerine milletvekili adaylığını geri çektiğini belirten Atasun, “Değerli kamuoyu; Bugün yaşanan gelişmeler neticesinde, Sayın Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine Memleket Partisi Milletvekilliği adaylığından çekiliyorum. Yoluma, şehrimize daha faydalı olacağına inandığım, aynı tribün çatısı altında bulunduğum Kayseri için en çok çalışan Milletvekili M. Baki Ersoy ile MHP çatısı altında devam edeceğim” ifadelerini kullandı.