TDP Türkiye Değişim Partisi de Ak Parti'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Kayseri Kurucu İl Başkanı Osman Şahan ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti’ye katıldı. Yeni üyelerine rozetlerini takan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Çalışmalarımızla AK Parti ilgi odağı olmaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Emine Timuçin, Türkiye Değişim Partisi Kayseri Kurucu İl Başkanı Osman Şahan, 13 il başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi katıldı.

Türkiye’de önemli kazanımların olduğunu söyleyen Özhaseki, "Bugün büyük AK Parti ailesine katılarak bizlere de güç verdiniz, şerefler getirdiniz. Türkiye’nin gelmiş olduğu bu ortamda hepimizin hassasiyetleri özellikle ön plana çıkmaya başladı. Ara ara ifade etmeye çalışıyoruz keşke Türkiye’de de milli meselelerde devletin ana temel ekseninde herhangi bir zorluk olmadan aynı yurtdışındaki gibi seçimler olsa da biz de bu işi çok iddialı bir hale getirmesek. Yani Amerika’da demokratlar gidiyor Cumhuriyetçiler geliyor ama Amerika milletinin ve devletinin menfaatleri en üst planda oluyor. Almanya’ya bakıyorsunuz sosyal demokratlar gidiyor Hristiyan demokratlar geliyor ama bir değişiklik olmuyor. Fakat Türkiye’de gerçekten bu dönemde özellikle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın Allah korusun yer değişmesi halinde Türkiye’nin başka bir eksene doğru gideceğini hepimiz hissediyoruz. Türkiye’de önemli kazanımlar var. Bu kazanımlardan geriye doğru gidişi ben hiçbir Türk vatandaşının istediği kanaatinde değilim” dedi.

Özhaseki, terörün 50 yıl mücadele edildikten sonra toprağa gömüldüğünü söyleyerek, “Bir taraftan teröre karşı verilmiş mücadele var, neredeyse PKK, FETÖ terör örgütlerinin Türkiye’deki başlangıcı 50 yıl önceye dayanıyor. 50 yıl sonra öyle bir mücadele verildi ki artık bunlar bitti ve toprağa gömüldüler. Bir daha çıkamayacaklar. Karşı tarafta öyle bir ittifak var ki, ’Biz geldiğimizde onlarla yeniden görüşmeye başlayacağız, şimdiden mutabakat metinleri imzalıyoruz, İmralı’nın kapıları kırılacak’ bir taraftan ’Selo’ya özgürlük’ gibi naralar atılıyor, bir taraftan Kandil’in adamları 100 yıllık Cumhuriyet’le hesaplaşacağız demeye başlıyorlar. Kemal bey, özerklik şartını tanıyacağız diyerek, milletin bilmediği bir kavram ama arka tarafında ikinci bir bayrağın dalgalanacağı, ikinci bir devletin kurulacağı, ayrı bir federatif yapının oluşacağı bir ortama doğru koşarak gittiğini görüyoruz. Bu devletin bölünmesi demek, burada ayrı bir devlet parçasının ortaya çıkması demek. Ne yazık ki karşı taraf ittifakta da 4 tane oy alacağız diye terör örgütlerinin önünde diz çöken bir yapı çıktı. Bunu da üzülerek görüyoruz. Bütün millet görüyor zaten. O zaman bu milletin varlığı, birliği, bölünmez bütünlüğü bizim için kutsal olan ezanımız, bayrağımız çok daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun dışındaki her şey zaman içerisinde hallolur diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin yapılan çalışmalar ile ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çok şükür bugün Türkiye, büyük bir gelişme içerisinde. Ufak tefek problemleri çözebilecek de güç, irade, bilgi ve birikim ekibimizde de var. Bundan dolayıdır ki, bir taraftan devletin bölünmez bütünlüğü hususundaki sıkı ilkesel çalışmamız, bir taraftan Türkiye’yi getirdiğimiz nokta itibariyle AK Parti bir ilgi odağı da olmaya devam ediyor. Geçenlerde DEVA Partisi İl Başkanı arkadaşımız miting alanında geçti. Cumhurbaşkanımız, Emine hanımefendi rozetini taktılar. Orada ben anons ettim sonra da dedim ki efendim hatırlarsanız belediye seçimlerinden bu tarafa yaklaşık 50 belediye AK Parti’ye geçti. Bizim 1 tane bile belediye başkanımız başka yere gitmedi. Neden? Çünkü burada hizmet var, çalışma var, Türkiye’yi büyütme var, Türkiye Yüzyılı’na hazırlık var. Bundan dolayı da hepimiz koşuyoruz, gayret ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun sizler de teşrif ettiniz. Büyük AK Parti ailesine katıldınız. Bütün ekibe teşekkür ediyoruz.”

Konuşmanın ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Emine Timuçin tarafından yeni parti üyelerine rozetleri takıldı.