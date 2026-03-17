TDV 96 ülkede 2,5 milyon Kur’an-ı Kerim dağıttı

TDV, Kur’an-ı Kerim’e ulaşma imkanı sınırlı olan coğrafyalarda yaşayan insanlara, dezavantajlı gruplara, İslam dinini öğrenmek isteyenlere, ihtiyaç sahiplerine ve çeşitli kurum kuruluşlara Mushaf hediye ediyor.

44 dil ve lehçede meal hazırlandı

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların Kur’an-ı Kerim’i kendi dillerinde okuyabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 44 farklı dil ve lehçede meal hazırlandı.

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında hayırseverler tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlanan 2 milyon 857 bin 94 adet Mushaf’ın büyük bölümü ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bu kapsamda 798 bin 164 Mushaf, Türkiye’de başta resmi kurumlar, okullar, üniversiteler, cezaevleri ve hastaneler olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yurt dışında ise Balkanlar, Asya, Kafkaslar ve Afrika başta olmak üzere 96 ülkede 1 milyon 646 bin 355 Mushaf’ın dağıtımı Kur’an’a ulaşmakta güçlük çeken ihtiyaç sahiplerine, “luh” adı verilen tahta levhaları kullanarak ayetleri ezberlemeye çalışan hafız adayı öğrencilere, İslam dinini tanımak isteyenlere dağıtımı yapıldı.

Böylece bugüne kadar yurt içi ve dışında toplam 2 milyon 444 bin 519 adet Kur’an-ı Kerim ihtiyaç sahiplerine hediye edilmiş oldu.

Ramazan ayında da dağıtımlar sürüyor

TDV, 2026 yılı Ramazan ayı kapsamında da Kur’an-ı Kerim dağıtımlarına devam ediyor. “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” sloganıyla Ramazan yardım faaliyetlerini yürüten Vakıf, 38 ülkede Arapça, İspanyolca, Fransızca, Boşnakça, İngilizce ve Portekizce olmak üzere 6 farklı dilde yaklaşık 63 bin Mushaf’ın dağıtımını gerçekleştirecek. Yurt içinde de Kur’an-ı Kerim dağıtımları sürecek.

Farklı dillerdeki Kur’an mealleri dijitale taşınacak

Öte yandan, “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin etki alanını genişletmek amacıyla dijitalleşme çalışmaları da başlatıldı. Bu kapsamda farklı dillerdeki Kur’an meallerine erişimi kolaylaştıracak ve uluslararası ölçekte hizmet verecek ücretsiz bir mobil uygulama üzerinde çalışmalar devam ediyor. Uygulamayla birlikte Kur’an-ı Kerim’in mesajının dünyanın farklı bölgelerine daha hızlı ve daha erişilebilir şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

“Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında Kur’an-ı Kerim hediye etmek isteyen hayırseverler, “KURAN” yazıp 4333’e SMS göndererek 200 TL karşılığında bir Mushaf’ın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olabiliyor. Bağışlar ayrıca https://bagis.tdv.org/ üzerinden veya bankalar aracılığıyla da yapılabiliyor.