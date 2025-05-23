TDV “Bir Kurban Bir Kur’an” kampanyasıyla 45 bin Kur’an-ı Kerim dağıtacak

Vakfa kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, “bagis.tdv.org” internet sitesi üzerinden vekaletlerini verirken 200 TL ek tutarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kur’an-ı Kerim de hediye edebilecek.

Kur’an’a susayan coğrafyalara manevi bir nefes

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kur’an-ı Kerim’e Mushaf halinde ulaşmanın birçok ülkede hala büyük bir imkan gerektirdiğini belirterek, “Pek çok ülkede insanlar Kur’an-ı Kerim’e hala Mushaf halinde ulaşamıyor. Çoğu kardeşimiz, ‘luh’ adı verilen tahta parçalarına ayetler yazarak ezber yapıyor. Bu tablo, bizim bu alandaki sorumluluğumuzu artırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde 1993’ten itibaren yürüttüğümüz vekaletle kurban kesim vesilesiyle yolumuzu gözleyenlere hem et ulaştırıyor hem de onları Mushafla buluşturuyoruz” dedi.

43 dilde 2,5 milyonu aşkın Kur’an ulaştırıldı

Genel Müdür Turan, 2015 yılında başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında bugüne kadar 43 farklı dilde hazırlanan meallerle, 94 ülkede toplam 2 milyon 245 bin 505 Kur’an-ı Kerim’in ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Turan, ayrıca yurt içinde de okullar, üniversiteler, cezaevleri, hastaneler ve resmi kurumlar gibi çeşitli kuruluşlara proje kapsamında dağıtımlar yapıldığını kaydetti.

Turan, “Bir Kurban Bir Kur’an” kampanyası kapsamında Arnavutça, Azerice, Bengalce, Fransızca, Svahilice, Portekizce, Çeçova, Japonca ve İngilizce olmak üzere 9 dilde 21 ülkeye 45.000 adet Kur’an-ı Kerim’in Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.