TDV, Gazze yararına 81 ilde kurulan hayır çarşılarından 192 milyon lira gelir elde etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde, il ve ilçe müftülükleri iş birliğinde Gazze’ye destek amacıyla 81 ilde hayır çarşıları kuruldu. “Türkiye Gazze’nin Yanında” sloganıyla ülke genelinde başlatılan gönüllülük seferberliği kapsamında düzenlenen hayır çarşılarından 192 milyon lirayı aşkın gelir elde edildi.

Görevli ve gönüllülerin destekleriyle kent merkezlerinde, cami avlularında kurulan hayır çarşılarında, el emeği ile hazırlanan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünler sergilendi. Geliri Gazze yararına kullanılmak üzere ürünlerin satışı yapıldı. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşılarında Gazze’de yaşanan insani drama da dikkat çekildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Gazze yararına ülke genelinde kurulan hayır çarşılarının sadece maddi bir destek olmadığını vurguladı. Turan, “81 ilde müftülüklerimiz ve kadın kollarımız iş birliğinde gerçekleştirilen bu hayır çarşıları, alicenap milletimizin Gazze’ye olan duyarlılığının ve kardeşlik bilincinin güçlü bir tezahürüdür. Hayır çarşılarımızdan elde edilen 192 milyon lirayı aşkın gelir, Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına vesile olacaktır. Bu gayret, aynı zamanda iyiliğin sınır tanımadığının da açık bir göstergesidir.” dedi. Turan, elde edilen gelirin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Gazze’deki insani yardım faaliyetlerinde kullanılarak bölgedeki temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu ise kadın gönüllülerin sürece büyük bir özveriyle katkı sunduğunu belirterek, “81 il ve ilçedeki kadın kollarımız, ‘İyilikle Buluşan Gönüller’ anlayışıyla hareket ederek bu çalışmayı bir kampanyanın ötesine taşıdı. Kurulan her bir hayır çarşısı, samimiyetle çalışan gönüllülerimizin emeğiyle anlam kazandı. Kadınlarımızın merhameti ve fedakarlığı, Gazze’ye uzanan güçlü bir iyilik köprüsü oluşturdu.” ifadelerini kullandı.