TDV Kayseri Kadın Kolları'ndan çocuklara bayram hediyesi
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi Kadın Kolları, 'Arefe Çiçekleri Projesi' kapsamında Ramazan ayı boyunca Aydınlıkevler Camii'nde teravih namazlarına devam eden çocuklara bayramlık elbise ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Programa, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, eşi Şükriye Ayvaz, Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, TDV Kayseri Kadın Kolları Sorumlusu Pembe Yıldırım, TDV Kadın Kolları gönüllüleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Ayvaz, çocukların cami ile bağlarının güçlenmesinin önemine vurgu yaparak, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlik, protokol üyelerinin çocuklara bayramlık elbiseleri ve hediyeleri takdim etmesiyle sona erdi.