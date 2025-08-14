TEDAŞ’tan kamulaştırma ilanı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 13. Bölge Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma ilanı yayınlandı. İlan göre Kayseri il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulması amaçlandı.

TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan karar resmi ilan olarak yayınlanırken şu ifadelere yer verildi; “Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır. Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0352 222 58 23 telefon numarasından bilgi alınması ve Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Cad. No:2 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan TEDAŞ 13. Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur. Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır. Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir”.