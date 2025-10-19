'Tedavi edilmeyen sinüzit göze ve beyne iltihap yayıyor'

Sinüzit soğuk havalarda uzun süren baş ağrıları ile birlikte kendini gösterir. Uzmanlar soğuk havalarda ıslak saç ile dışarı çıkılmaması gerektiği ve sinüzite yakalanmış vatandaşların bu baş ağrılarını önemseyip KBB (kulak burun boğaz) hekimine en kısa sürede başvurması gerektiği konusunda uyarıyor. Tedavi edilmeyen sinüzit göze ve beyne kadar ilerleyebiliyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Nurcan Göğebakan ise, “Havalar soğudu, okullar açıldı ve gribal enfeksiyon sezonu başladı. Uzun süren gribal enfeksiyondan sonra bir baş ağrınız varsa, sinüzit gelişebilir. Sinüzit, yüz bölgesinde, alın ya da burun kenarlarındaki hava boşluklarının iltihapla dolması anlamına gelir. Sinüzit durumlarında baş ağrısı ve başta dolgunluk hissi görülür; bazen buna kulakta tıkanıklık ve açılıp kapanma hissi de eşlik edebilir. Mutlaka bir kulak burun boğaz hekiminin sizi görmesi ve antibiyotik ile sinüs için rahatlatıcı ilaçlarla tedavi etmesi gerekir. Tedavi edilmemiş sinüzitler, bazen göze ve hatta beyne iltihap yayılması gibi ciddi durumların oluşmasına neden olabilir. Sinüzitten korunmak için. Önemli olan, üst solunum yolunun açık kalmasıdır. Bir gribal enfeksiyon ya da soğuk algınlığı sonrasında bunu iyi tedavi etmemiz, sinüzit gelişimini engelleyebilir. Islak saçla dışarı çıkmak veya yüz bölgesini çok soğuğa maruz bırakmak gibi durumlar da sinüziti tetikleyebilir” şeklinde konuştu.

‘SİNÜZİT TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR’

Op. Dr. Göğebakan sinüzitin tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sinüzit kesinlikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Öncelikle antibiyotik ve destekleyici tedaviler mevcuttur. Ancak, tedaviye dirençli durumlarda cerrahi uyguladığımız yani ameliyat yaptığımız durumlar da meydana gelmektedir. Biz buna endoskopik sinüs cerrahisi diyoruz. Bu yöntemle içeriden girerek, endoskoplarla çalışarak sinüs kanallarının içini açarak ameliyatlar yapabilmekteyiz. Ameliyat tabii ki son çare olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.