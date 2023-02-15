Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulan 4 kişilik ailenin Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavileri devam ediyor. O anları gözyaşları içinde anlatan anne Ayten Coşkun, Bizi Göksun'a götürdüler, Göksun Devlet Hastanesinde ikinci depreme yakalandık. Çok soğuktu ama sağlıkçılar bizi hiç bırakmadı. Dondular, montları yoktu, çünkü aniden yakalandık. Ama hiç bırakmadılar dedi.

PAYLAŞ
  • 15.02.2023 14:07
  • Güncelleme: 15.02.2023 14:52
  • 123
Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulan 4 kişilik ailenin Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavileri devam ediyor. O anları gözyaşları içinde anlatan anne Ayten Coşkun, "Bizi Göksun’a götürdüler, Göksun Devlet Hastanesinde ikinci depreme yakalandık. Çok soğuktu ama sağlıkçılar bizi hiç bırakmadı. Dondular, montları yoktu, çünkü aniden yakalandık. Ama hiç bırakmadılar" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, yaşadıkları 6 katlı binadan yaralı olarak kurtulan Mustafa coşkun, eşi Ayten Coşkun ve çocukları Mustafa (7) ile Ada Coşkun’un (3) tedavileri Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Deprem anına ilişkin sadece şiddetli ses ve uğultu hatırladığını gözyaşları içerisinde anlatan anne Ayten Coşkun, "O gün için sadece ses hatırlıyorum, çok soğuktu. Uğultu vardı depremden önce ve çok şiddetliydi. Bizim binamız 6 katlıydı, fayanslar patlamıştı, sesler geliyordu. Bir an önce çocuklarımı çıkarmak istemiştim, çıkarttım da. Çıktıktan sonra 2 binanın yıkıldığını gördüm, orada arkadaşım yaşıyordu. Az ileri gittikten sonra birçok bina göçmüştü, Ebrarlar göçmüştü, insanlar çok bağırıyordu. Hava çok soğuktu, hatırladığım şey bu. Bizi Göksun’a götürdüler, Göksun Devlet Hastanesinde ikinci depreme yakalandık. Orası biraz hasar aldı, çökmeler oldu, çadıra yerleştirdiler, çok soğuktu. Ama sağlıkçılar bizi hiç bırakmadı. Dondular, montları yoktu, çünkü aniden yakalandık. Ama onlar hiç bırakmadı bizi" diye konuştu.

"Kayseri Şehir Hastanesinde tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar"

Tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine geldiklerini ve burada çalışanların kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını da sözlerine ekleyen Ayten Coşkun, "Kayseri Şehir Hastanesine geldik. Kaymakam’a sormuştum, ’Bizi orada karşılayacaklar mı?’ diye. Gerçekten biz geldik, bizi aldılar, tedaviye başladılar. Başhekim yardımcısını gördüm, ’Taburcu oldun’ dedi. Korktum dışarıda kalacağım diye. ’Korkma, ben seni dışarıda bırakmayacağım’ dedi. Bırakmadı da. Kardeşimi kaybettim, ’Hocam kardeşimi bulamadım’ dedim, buldu. Kızlarımı da getirdi, hepsini getirdi hamdolsun. Burada her şeyimizi karşıladılar. Kahramanmaraş’tan çıktığımızda üzerimizde hiçbir şeyimiz yoktu, hepsini tamamladılar, hiçbir ihtiyacımız kalmadı. İyileşip hayata döneceğiz. Gideceğiz, çok özledim" şeklinde konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yurtlar tamamen doldu

Kayseri’de yurtlar tamamen doldu

Prof. Dr. Gökalp Öner: 'Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin'

Prof. Dr. Gökalp Öner: “Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin”

DAHA FAZLA
Deprem sırasında panikle 3'üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Deprem sırasında panikle 3’üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?