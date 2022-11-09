Tedavileri tamamlanan yaralı kuşlar özgürlüğe kanat çırptı

Kayseri'de vatandaşlar tarafından Erciyes Dağı civarında yaralı olarak bulunan ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaya kartalı ve mısır akbabası, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salıverildi.

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  • 09.11.2022 10:14
  • Güncelleme: 09.11.2022 15:45
Tedavileri tamamlanan yaralı kuşlar özgürlüğe kanat çırptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de vatandaşlar tarafından Erciyes Dağı civarında yaralı olarak bulunan ve Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaya kartalı ve mısır akbabası, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salıverildi.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesine tedavi ve bakım işlemleri için teslim edilen kaya kartalı ve mısır akbabası gerekli tedavi ve rehabilite işlemlerinin ardından yeniden sağlıklarına kavuştular. Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılan ve ‘doğaya salıverilmesi uygundur’ onayının ardından ekipleri tarafından Erciyes Dağı eteklerine götürülen kuşlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Yaralı ve oldukça bitkin bir halde bulunan kuşların gökyüzüne doğru yeniden heyecanla kanat açarak uçması, onlar için yapılan tüm emeklerin karşılığı gibi oldu. Özellikle Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehlike altında (endangered) statüsüne tanımlanan mısır akbabasının (Neophron percnopterus) sağlığına kavuşarak gökyüzü ile buluşması izleyenler içinde ayrıca bir heyecan oluşturdu.

Mısır Akbabası nedir?

Doğaya salıverilen kuşlar arasında yer alan mısır akbabası, kendi türünün en küçüğü olup yiyeceğine ulaşmak için alet kullanan tek akbaba cinsidir. Devekuşu yumurtaları gibi büyük ve kalın kabuklu yumurtaları kırmak için taş parçalarını kullanmaktadır. Kimi zaman bir taş parçası bulabilmek için yüzlerce metre yürüdükleri görülmüştür. Leşleri yiyerek ortadan kaldırmaları ve onlardan gelen hastalıkları (kuduz, şarbon) önleme konusunda önemli bir katkısı olması sebebiyle ekosistemde kritik bir yere sahiptir.

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İHA

Kayseri Gündem
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