Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü

Galerici Ahmet Yurtlu, alınan tedbirlerin hayata geçirilmesiyle artan ikinci el araç fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyledi.

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  • 09.09.2023 12:18
  • Güncelleme: 09.09.2023 13:02
Tedbirler işe yaradı, ikinci el araç fiyatları düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galerici Ahmet Yurtlu, alınan tedbirlerin hayata geçirilmesiyle artan ikinci el araç fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyledi.

Hükümet tarafından alınan 6 ay, 6 bin kilometre ve liste fiyatının üzerinde araç satışının yapılamayacak kararları, ikinci el araç fiyatlarının hızlı yükselişine set çekti. Galerici Ahmet Yurtlu, Ağustos ayından itibaren fiyatlarda düşüş olduğunu kaydederek, “İkinci el araçlarda pandemi döneminden bu yana ciddi bir fiyat artışı vardı. Son 1 aydır bunun önüne geçildi. Şuana kadar söylem bazında olan kararların icraata dönüşmesi fiyatların oturmasına ve birazda geri çekilmesine neden oldu. 6 ay, 6 bin kilometre ve liste fiyatının üzerinde araç satılamayacak şartları ile daha müşahhas çözümler üretildiği için sonuç alındı. Tescili 6 ayını doldurmamış araçların satışı yapılacağı zaman noterde sayfa açmıyor ve satış yapamıyorsunuz. Durumu böyle olunca dışarıda "al satçılar" dediğimiz kişiler ve yatırım maksatlı araç alan kişiler satış yapamadı. İnsanlar bizden döviz bürosu gibi araç alıp beklettikten sonra ciddi karlar ediyorlardı. Bunun neticesinde de gerçek tüketici olanlar fiyatlar arttığından dolayı araç temin edemiyorlardı. Bu konuda alınan önlemlerin ete ve kemiğe bürünmesiyle sonuç alındı. Noterden satış yapılamayınca yatırım maksatlı araç alanlar piyasadan çekildi ve fiyatlarda haliyle geri geldi. Ağustos ayında da sıfır araç problemi çözülünce onunda faydası oldu. Ağustos ayından itibaren aracın durumuna göre yüzde 5 ile 10 arasında fiyatlarda geri geliş oldu” ifadelerini kullandı.

İkinci el araç piyasasında durgunluk olduğunu dile getiren Yurtlu, “Şuanda da piyasada ciddi bir sabitlik var. İnsanlar beklemeye geçtiler. İnsanlar fiyatların ne tarafa hareket edeceğini görmek istiyorlar. Bize gelen müşterilerde ciddi alıcılar. Bu da bizi sevindiriyor” dedi.

İHA

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