Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti

Erciyes Üniversitesi'nde uzun yıllar Tefsir Ana Bilim Dalı'nda hocalık yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Coşkun'un cenazesi 3 Mart tarihinde öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacak.

Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Bir Ömür Tefsire Adanmış Bir Hayat: Prof. Dr. Ahmet Coşkun
Köşe Yazısı
Ünal TAYFUR
Bir Ömür Tefsire Adanmış Bir Hayat: Prof. Dr. Ahmet Coşkun

Kayseri'nin tanınmış hocalarından, bir dönem adından çok fazla söz edilen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun, aslen Erzurumlu olup 1975 yılından beri Kayseri'de ikamet ediyordu.

https://www.kayserigundem.com.tr/yazi/unal-tayfur/bir-omur-tefsire-adanmis-bir-hayat-prof-dr-ahmet-coskun/8270/

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de İlk ve Tek Çevreci Asfalt Freze Aracı Hizmete Girdi
Kayseri’de İlk ve Tek Çevreci Asfalt Freze Aracı Hizmete Girdi
Gülsoy: 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Fiyat İstikrarı Ve Üretim Desteği Şart'
Gülsoy: 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Fiyat İstikrarı Ve Üretim Desteği Şart'
Kayseri, en ucuz su veren 2.Büyükşehir
Kayseri, en ucuz su veren 2.Büyükşehir
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı
Bıçaklı yaralama nedeniyle açılan davada sanık müştekiyi suçladı
Bıçaklı yaralama nedeniyle açılan davada sanık müştekiyi suçladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!