Tefsir Hocası Prof. Ahmet Coşkun Vefat Etti
Erciyes Üniversitesi'nde uzun yıllar Tefsir Ana Bilim Dalı'nda hocalık yapmış olan Prof. Dr. Ahmet Coşkun'un cenazesi 3 Mart tarihinde öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacak.
Kayseri'nin tanınmış hocalarından, bir dönem adından çok fazla söz edilen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun, aslen Erzurumlu olup 1975 yılından beri Kayseri'de ikamet ediyordu.
