Tehlikeli Drifte Şok Ceza!

Kayseri'de polis ekiplerince 'Doğanyurt Caddesinde Drift Atan Araç Kamerada' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde araç ve sürücü tespit edilerek 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi.

Tehlikeli Drifte Şok Ceza!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Doğanyurt Caddesinde Drift Atan Araç Kamerada" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Ayrıca araç sürücüsü şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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