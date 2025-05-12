Tehlikeli Drifte Şok Ceza!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Doğanyurt Caddesinde Drift Atan Araç Kamerada" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Paylaşıma konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Ayrıca araç sürücüsü şahıs hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.