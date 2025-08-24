  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı.

Tehlikeli şerit değiştiren sürücüye 11 bin 253 TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tehlikeli Şerit Değiştirme” ve   "Direksiyon Başında Köpek Şoku” konulu paylaşımlar ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda “Tehlikeli Şerit Değiştirme” paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 253 TL cezai işlem uygulandı ve araç trafikten men edildi. “Direksiyon Başında Köpek Şoku” paylaşımına konu araç tespit edilerek araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

