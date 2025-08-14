Tehlikeli taşımacılık yapan sürücüye 2 bin 72 TL cezai işlem
Kayseri'de trafik ekiplerince 'Kayseri'de tehlikeli taşımacılık' adlı paylaşıma konu olan araç sahibine 2 bin 72 lira, 'Yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiler' adlı paylaşıma konu olan araç sahibine ise bin 986 lira cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Kayseri’de tehlikeli taşımacılık" ve "Yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiler” konulu paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; "Kayseri’de tehlikeli taşımacılık" paylaşımına konu araç ekipler tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne toplam 2 bin 72 lira cezai işlem uygulandı.
"Yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız ettiler” paylaşımına konu araç ise ekipler tarafından tespit edilerek, aracın tescil plakasına toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.