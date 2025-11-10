  • Haberler
TEİAŞ, günlük elektrik tüketim verilerini yayınladı

TEİAŞ'ın yayınlamış olduğu günlük elektrik tüketim verilerine göre dün ülke genelinde toplamda 769 bin 52 megavat/saat elektrik tüketimi oldu.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), günlük elektrik tüketim verilerini yayınladı.
Verilere göre; dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 499 megavat/saat, en düşük tüketim 28 bin 873 megavat/saat oldu.

Günlük bazda dün 774 bin 839 megavat/saat elektrik üretimi oldu ve 769 bin 52 megavat/saat ise tüketim kaydedildi.
Elektrik üretiminde yüzde 26,4 ile ilk sırada ithal kömür santralleri yer aldı. Arkasında yüzde 20 ile doğalgaz ve yüzde 13,3 ile de linyit santralleri yer aldı.
Dün ülke genelinde 10 bin 771 megavat/saat elektrik ihracatı ve 4 bin 984 megavat/saat elektrik ithalatı gerçekleşti.

Haber Merkezi

