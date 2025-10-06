TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında 750 milyon dolarlık anlaşma

  • Haberler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forumu marjında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülecek 'Elektrik İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi' kapsamında, Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşmasını İstanbul'da imzaladıklarını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forumu marjında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülecek “Elektrik İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi” kapsamında, Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşmasını İstanbul’da imzaladıklarını duyurdu. Bakan Bayraktar, “11. Enerji Verimliliği Forumu marjında, TEİAŞ tarafından yürütülecek “Elektrik İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi”ni hayata geçirmek üzere Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşmasını İstanbul’da imza altına aldık. İlk aşamayla birlikte iletim şebekemizin kapasitesini artıracak, şebeke yönetiminde dijitalleşmeyi sağlayacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunu hızlandıracağız. Ayrıca Türkiye’nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattına yönelik fizibilite çalışmalarını da bu proje kapsamında gerçekleştireceğiz. Bugün imzaladığımız bu anlaşma; ülkemizin enerji talebi her yıl düzenli olarak artarken çeşitlendirilmiş kaynaklarla Türkiye’nin enerji altyapısını yeni bir seviyeye taşıyacak, dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilirlik temelleri üzerinde yükselen güçlü bir enerji sisteminin kapılarını aralayacaktır” ifadelerini kullandı.

