Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler

6 Şubat'taki depremlerde enkaz altında kalan ve tedavi sürecinde tek ayakları kesilen depremzede çift, hastaneden taburcu olduktan sonra kendilerini enkaz altından çıkaran Kayseri İtfaiyesi ekiplerini ziyaret etti.

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  • 30.05.2023 15:57
  • Güncelleme: 30.05.2023 16:10
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Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat’taki depremlerde enkaz altında kalan ve tedavi sürecinde tek ayakları kesilen depremzede çift, hastaneden taburcu olduktan sonra kendilerini enkaz altından çıkaran Kayseri İtfaiyesi ekiplerini ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüklerindeki depremlerde Kahramanmaraş’ta yaşayan Sultan ve Kasım Zorkun çifti, enkaz altında kaldı. Bölgede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından saatlerce süren çalışmanın ardından enkaz altından çıkarılan çift, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Sultan ve Kasım Zorkun çiftinin ayakları, tedavi sürecinde kesildi.

Tek ayakları ile kahraman itfaiye erlerini ziyarete geldiler

Hastanede tedavileri tamamlanan çift, kendilerini enkaz altından kurtaran kahraman itfaiye erlerini ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde ekiplerimiz tarafından enkazdan çıkarılan Sultan ve Kasım Zorkun çifti, İtfaiye Daire Başkanlığımıza teşekkür ziyaretine gelerek bizleri onore ettiler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Allah ülkemize bir daha böyle afetler acılar yaşatmasın" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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